Моуриньо доволен игрой «Реала» в матче с «Малагой»

вчера, 22:16

Главный тренер «Реала» остался доволен игрой своей команды в матче третьего тура Примеры против «Малаги» (4:0). Наставник выделил первый тайм, назвав его «шикарным», и отметил, что команда с самого начала пошла забивать, а не тратить время.

Вторая половина была больше про управление игрой, с более низким темпом. «Малага» получила больше времени и спокойствия, чтобы владеть мячом, но каждый раз, когда мы ускорялись, мы создавали опасность. Ощущение было, что мы могли забить ещё больше.

Португалец также похвалил защитника , отметив его прогресс в единоборствах и игре в обороне, а также выделил , назвав его «не очень любимым, но сыгравшим шикарный матч». Моуриньо подчеркнул, что ротация состава — это его выбор, и все игроки обладают высоким качеством.