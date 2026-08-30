Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиИспания. Примера 2026/2027

Моуриньо доволен игрой «Реала» в матче с «Малагой»

вчера, 22:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб МалагаМалагаЗавершен

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо остался доволен игрой своей команды в матче третьего тура Примеры против «Малаги» (4:0). Наставник выделил первый тайм, назвав его «шикарным», и отметил, что команда с самого начала пошла забивать, а не тратить время.

Вторая половина была больше про управление игрой, с более низким темпом. «Малага» получила больше времени и спокойствия, чтобы владеть мячом, но каждый раз, когда мы ускорялись, мы создавали опасность. Ощущение было, что мы могли забить ещё больше.

Португалец также похвалил защитника Дина Хёйсена, отметив его прогресс в единоборствах и игре в обороне, а также выделил Эдуардо Камавингу, назвав его «не очень любимым, но сыгравшим шикарный матч». Моуриньо подчеркнул, что ротация состава — это его выбор, и все игроки обладают высоким качеством.

Подписывайся в ВК
Все новости
Беллингем: «Последние 20 минут были очень плохими»
Вчера, 21:00
«Спартак» собирает дикие ошибки. Защита – вечное слабое место
Вчера, 20:47Roman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии7
Караваев: «Вскрыть такую защиту „Факела“ было непросто»
Вчера, 17:06
Рубенс: «В „Динамо“ ждали сложного матча против „Локомотива“»
Вчера, 16:06
Кучаев: «„Ростов“ не заслужил поражение от „Краснодара“»
Вчера, 14:57
Миронов: «Петров очень достойно выглядел, „Ростов“ им гордится»
Вчера, 11:55
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 4gwb5479vdea (раскрыть)
сегодня в 06:57
Верно. Но пусть пока говорят, что хотят, это им придает уверенность в себе)) но асе мы помним первый приход Жозе Моуриньо в Реал и первый сезон. Тогда до матча на Камп Ноу (5-0 больше половины что забили Альмерию))королевская команда шла 10-2-0, по голам было 33-7, разгромили Атлетик Бильбао и очень легко пройдя Атлетико. Что было дальше футбольный мир и интернет тоже все хорошо помнит, поэтому до Классико в октябре о силе Реала лучше не рассуждать... Следующий матч в гостях у Бетиса, потом матч с Интером в ЛС.. вот после них можно что-то сказать, какая уверенность в бланкос.. но понимаю радость бланкос. За два сезона им так досталось под дых
4gwb5479vdea
4gwb5479vdea
сегодня в 04:48
На старте сезона Реалу достались слабые соперники, очки берут исправно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 