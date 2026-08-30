Евсеев: «Во второй половине перестали играть»

вчера, 22:38

Главный тренер махачкалинского «Динамо» раскритиковал игру своей команды во втором тайме матча шестого тура РПЛ против «Рубина», который завершился поражением со счётом 1:3.

Прекрасный первый тайм сыграли, но не смогли выжать забитые мячи. Во второй половине перестали играть, потому что испугались начинать атаки, начали выбивать мячи. Соперник начал давить. Мячи пропустили после своих ошибок.

На вопрос о причинах спада игры тренер ответил, что команда пыталась исправить ситуацию, перестраивая игру, но сделать это не удалось.