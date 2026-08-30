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Евсеев: «Во второй половине перестали играть»

вчера, 22:38
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗавершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев раскритиковал игру своей команды во втором тайме матча шестого тура РПЛ против «Рубина», который завершился поражением со счётом 1:3.

Прекрасный первый тайм сыграли, но не смогли выжать забитые мячи. Во второй половине перестали играть, потому что испугались начинать атаки, начали выбивать мячи. Соперник начал давить. Мячи пропустили после своих ошибок.

На вопрос о причинах спада игры тренер ответил, что команда пыталась исправить ситуацию, перестраивая игру, но сделать это не удалось.

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Все комментарии
m47cvbejfevd
m47cvbejfevd
сегодня в 05:42
Мало матерился во втором тайме, надо больше и громче
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 01:24
Думаю, Евсеев не прав: до 86 мин. счёт был равный, на гол Рубина, ответили, атаковали и заработали пенальти. Счёт сравняли, вот тут на первый план выходит прозорливость и знание своей команды гл.тренером: ничейный счёт можно было удержать. А вообще, Евсееву не помешало бы помнить прописную истину: всегда выигрывает команда, а проигрывает тренер. Так, что надо уметь признавать свои ошибки.
Гость
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