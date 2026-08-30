Аллегри: «Мы слишком легковесны в защите»

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри заявил, что его команда была слишком легковесна в защите в матче второго тура Серии А против «Комо» (1:2). Наставник отметил, что соперник наказал неаполитанцев за ошибки.
Временами мы слишком легки. Главное — мы были легки в том, как пропускали голы, особенно второй. Нельзя позволять сопернику создавать два момента за двадцать секунд.
Тренер также сообщил, что Кевин Де Брюйне чувствует себя лучше, а Скотт МакТоминэй пропустил матч из-за проблем с волдырями на ногах, из-за которых он тренировался в ограниченном режиме. «Наполи» потерпел первое поражение в сезоне.