Балогун согласовал контракт с «Эвертоном»

вчера, 23:33

«Эвертон» сделал официальное предложение «Монако» о трансфере нападающего сборной США а. Сумма предложения составляет 18 миллионов евро.

Американский форвард уже согласовал личные условия с «ирисками» и хочет перебраться на «Гудисон Парк». Ранее интерес к игроку проявлял «Тоттенхэм», но лондонцы вышли из гонки после подписания и .

Сделка пока не завершена, так как «Монако» не спешит расставаться с форвардом. Решающие 24–48 часов определят, состоится ли переход. Трансферное окно в Англии закрывается 1 сентября.