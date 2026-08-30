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Балогун согласовал контракт с «Эвертоном»

вчера, 23:33

«Эвертон» сделал официальное предложение «Монако» о трансфере нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Сумма предложения составляет 18 миллионов евро.

Американский форвард уже согласовал личные условия с «ирисками» и хочет перебраться на «Гудисон Парк». Ранее интерес к игроку проявлял «Тоттенхэм», но лондонцы вышли из гонки после подписания Омара Мармуша и Савио.

Сделка пока не завершена, так как «Монако» не спешит расставаться с форвардом. Решающие 24–48 часов определят, состоится ли переход. Трансферное окно в Англии закрывается 1 сентября.

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Все комментарии
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2vwgvzez8jb6
сегодня в 06:55
Сомнительное усиление, но других вариантов уже похоже нет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:40
Надо быстрее решать вопрос.
Гость
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