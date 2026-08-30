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«Интер» одержал победу над «Кальяри»

вчера, 23:39
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавершен

«Интер» обыграл «Кальяри» в матче второго тура Серии А на «Сардиния Арене». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте забил полузащитник Хакан Чалханоглу. Хозяева пытались отыграться, но не сумели создать достаточное количество опасных моментов.

«Интер» набрал шесть очков и вышел в лидеры турнирной таблицы.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:26
Любимый счет Интера
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Un_De (раскрыть)
вчера в 23:54
с победой!
и удачи в Мадриде!
Un_De
Un_De
вчера в 23:46
Форца, Нерадзурри! Непростой второй тайм, местами даже валидольный.
Понравился Кертис Джонс. Даже в моменте показалось, что команда решила его на прочность и мастерство проверить, подчищал брак и четко обострял. Стоунс тоже порадовал за те минуты, которые получил. Барелла во втором тайме сдал, но в целом выделялся обостряющими передачами.
Не понравился Тюрам. Очень тяжело двигался, как будто с утяжелителями бегает. Луис Энрике тоже не лучший матч провел
Биссек красава спас 3 очка для команды. Теперь надо 5го числа наказать Наполи и уже готовиться к ЛЧ
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:43
Всех Интеристов с выездной победой!
Гость
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