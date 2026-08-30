«Интер» одержал победу над «Кальяри»

«Интер» обыграл «Кальяри» в матче второго тура Серии А на «Сардиния Арене». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 8-й минуте забил полузащитник Хакан Чалханоглу. Хозяева пытались отыграться, но не сумели создать достаточное количество опасных моментов.
«Интер» набрал шесть очков и вышел в лидеры турнирной таблицы.
Понравился Кертис Джонс. Даже в моменте показалось, что команда решила его на прочность и мастерство проверить, подчищал брак и четко обострял. Стоунс тоже порадовал за те минуты, которые получил. Барелла во втором тайме сдал, но в целом выделялся обостряющими передачами.
Не понравился Тюрам. Очень тяжело двигался, как будто с утяжелителями бегает. Луис Энрике тоже не лучший матч провел
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