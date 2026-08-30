«Интер» одержал победу над «Кальяри»

вчера, 23:39

«Интер» обыграл «Кальяри» в матче второго тура Серии А на «Сардиния Арене». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте забил полузащитник . Хозяева пытались отыграться, но не сумели создать достаточное количество опасных моментов.

«Интер» набрал шесть очков и вышел в лидеры турнирной таблицы.