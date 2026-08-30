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Дубль Бруннера принёс «Монако» победу над «Марселем»

вчера, 23:44
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельЗавершен

«Монако» обыграл «Марсель» в матче второго тура Лиги 1 на стадионе «Луи II». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба гола забил нападающий Париш Бруннер: на 12-й минуте он открыл счёт с передачи Александра Головина, а на 52-й оформил дубль, установив окончательный результат. «Марсель» не сумел ответить и потерпел первое поражение в сезоне.

«Монако» набрал шесть очков и вышел в лидеры Лиги 1. «Марсель» остался с тремя баллами.

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Все комментарии
nd2ddxmqq5rc
nd2ddxmqq5rc
сегодня в 07:44
Хороший старт от Монако,пора побороться за медали
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:48
Уверенная победа Монако.
Марсель, кроме попыток забить, и массу неточных ударов, мало что сделал.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:56
Головин ассист!
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