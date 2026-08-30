Дубль Бруннера принёс «Монако» победу над «Марселем»

вчера, 23:44

«Монако» обыграл «Марсель» в матче второго тура Лиги 1 на стадионе «Луи II». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба гола забил нападающий : на 12-й минуте он открыл счёт с передачи , а на 52-й оформил дубль, установив окончательный результат. «Марсель» не сумел ответить и потерпел первое поражение в сезоне.

«Монако» набрал шесть очков и вышел в лидеры Лиги 1. «Марсель» остался с тремя баллами.