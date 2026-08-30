Дубль Бруннера принёс «Монако» победу над «Марселем»

«Монако» обыграл «Марсель» в матче второго тура Лиги 1 на стадионе «Луи II». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Оба гола забил нападающий Париш Бруннер: на 12-й минуте он открыл счёт с передачи Александра Головина, а на 52-й оформил дубль, установив окончательный результат. «Марсель» не сумел ответить и потерпел первое поражение в сезоне.
«Монако» набрал шесть очков и вышел в лидеры Лиги 1. «Марсель» остался с тремя баллами.
Марсель, кроме попыток забить, и массу неточных ударов, мало что сделал.