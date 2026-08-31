Жоао Педро ответил на критику за празднование

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Нападающий «Челси» оказался в центре скандала после матча с «Брайтоном» (4:3). Бразилец, забивший гол в ворота бывшего клуба, отпраздновал его прямо перед трибуной с гостями, что вызвало резкую реакцию со стороны фанатов и бывшего вингера «чаек» Энтони Кнокарта.

«Не забывай, что „Брайтон“ для тебя сделал, приятель. Неблагодарный», — написал Кнокарт в соцсетях, раскритиковав поведение форварда.

Однако сам Жоао Педро не видит в своём поступке ничего предосудительного.

Я просто праздную. Это могла быть любая команда, любые болельщики. Я просто хочу делать своё празднование.

Бразилец также отметил, что команде нужно прибавлять в стабильности, несмотря на победу.