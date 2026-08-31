Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2026/2027

Жоао Педро ответил на критику за празднование

сегодня, 00:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионЗавершен

Нападающий «Челси» Жоао Педро оказался в центре скандала после матча с «Брайтоном» (4:3). Бразилец, забивший гол в ворота бывшего клуба, отпраздновал его прямо перед трибуной с гостями, что вызвало резкую реакцию со стороны фанатов и бывшего вингера «чаек» Энтони Кнокарта.

«Не забывай, что „Брайтон“ для тебя сделал, приятель. Неблагодарный», — написал Кнокарт в соцсетях, раскритиковав поведение форварда.

Однако сам Жоао Педро не видит в своём поступке ничего предосудительного.

Я просто праздную. Это могла быть любая команда, любые болельщики. Я просто хочу делать своё празднование.

Бразилец также отметил, что команде нужно прибавлять в стабильности, несмотря на победу.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Лечче» подал в суд на Банду и «Аль-Суэхли»
29 августа
«Ренн» намерен обжаловать решение LFP по ответному матчу с ПСЖ
28 августа
Луис Энрике прояснил ситуацию с Усманом Дембеле
27 августа
Рулевой «Локо» о Ротенберге: «У меня точно ни с кем противостояния нет»
27 августа
СлухиДембеле может уйти из ПСЖ из-за конфликта с Луисом Энрике
26 августа
Ямаль переживает из-за возможного ухода друзей из «Барселоны»
26 августа
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:40
Вот кого не хватило бразильцам
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:32
Так он реально спокойно отпраздновал забитый гол. А эмоции понятны, ведь до этого он промахнулся из хорошей позиции. Анчелотти тоже с трибуны СБ наблюдал за ним.
Пока Жоао Педро очень хорош 2 матча 2 гола и 2 голевые.
Да и вся атака хороша в целом. Роджерс тоже радует.
Mangur
Mangur
сегодня в 00:59
Бразилец Прав
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 