«Тоттенхэм» не продаст Грея, несмотря на интерес «Брентфорда»

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«Брентфорд» заинтересован в трансфере полузащитника «Тоттенхэма» . «Пчёлы» хотят усилить состав перед выступлением в еврокубках, но «шпоры» намерены сохранить 20-летнего футболиста.

С момента перехода из «Лидса» в 2024 году Грей провёл за «Тоттенхэм» 39 матчей в стартовом составе, из которых проиграл 29 при всего шести победах. В субботнем матче против «Ньюкасла» (0:2) он вновь вышел в основе на позиции правого защитника.

Ранее этим летом «Ньюкасл» уже пытался приобрести Грея, но получил отказ. Главный тренер «Тоттенхэма» в мае назвал игрока «будущим клуба» и отметил, что тот может стать капитаном.