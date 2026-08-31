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«Тоттенхэм» не продаст Грея, несмотря на интерес «Брентфорда»

сегодня, 00:17

«Брентфорд» заинтересован в трансфере полузащитника «Тоттенхэма» Арчи Грея. «Пчёлы» хотят усилить состав перед выступлением в еврокубках, но «шпоры» намерены сохранить 20-летнего футболиста.

С момента перехода из «Лидса» в 2024 году Грей провёл за «Тоттенхэм» 39 матчей в стартовом составе, из которых проиграл 29 при всего шести победах. В субботнем матче против «Ньюкасла» (0:2) он вновь вышел в основе на позиции правого защитника.

Ранее этим летом «Ньюкасл» уже пытался приобрести Грея, но получил отказ. Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби в мае назвал игрока «будущим клуба» и отметил, что тот может стать капитаном.

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Все комментарии
znnck8c8zbza
znnck8c8zbza
сегодня в 06:50
Тоттенхэм плох, как никогда, явный аутсайдер.
acuj472xtj85
acuj472xtj85
сегодня в 03:22
Просто Ассоль не хочет к пчёлам)
Гость
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