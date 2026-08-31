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«Ювентус» хочет арендовать Вольтемаде

сегодня, 00:43

«Ювентус» связался с «Ньюкаслом» по поводу возможной аренды нападающего Ника Вольтемаде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Туринский клуб рассматривает немецкого форварда как один из вариантов усиления атаки.

По информации источника, Вольтемаде входит в шорт-лист «Ювентуса» наряду с Джошуа Зиркзее из «Манчестер Юнайтед». Интерес к нападающим возник в связи с возможным уходом Джонатана Дэвида, которым активно интересуется «Атлетико».

Сам Вольтемаде недавно перешёл в «Ньюкасл» за 69 миллионов фунтов, но пока не оправдал ожиданий.

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Все комментарии
gcgg9528futz
gcgg9528futz
сегодня в 06:53
Ньюкаслу нужно его продать, уж слишком много за него отвалили, что бы отправлять в аренду.
t82wgjqwmjxp
t82wgjqwmjxp
сегодня в 05:25
В хорошие времена его бы на выстрел к синьоре не подпустили
Гость
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