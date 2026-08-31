«Ювентус» хочет арендовать Вольтемаде

«Ювентус» связался с «Ньюкаслом» по поводу возможной аренды нападающего Ника Вольтемаде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Туринский клуб рассматривает немецкого форварда как один из вариантов усиления атаки.
По информации источника, Вольтемаде входит в шорт-лист «Ювентуса» наряду с Джошуа Зиркзее из «Манчестер Юнайтед». Интерес к нападающим возник в связи с возможным уходом Джонатана Дэвида, которым активно интересуется «Атлетико».
Сам Вольтемаде недавно перешёл в «Ньюкасл» за 69 миллионов фунтов, но пока не оправдал ожиданий.