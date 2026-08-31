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Куртуа: «Сухой матч важен для уверенности»

сегодня, 00:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб МалагаМалагаЗавершен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что победа над «Малагой» (4:0) была достигнута благодаря качественной игре в первом тайме, но во втором команда сбавила темп. По его словам, «сухой» матч важен для уверенности всей команды.

Первый тайм был очень хорошим, мы забили три гола. Вторую половину мы провели не так хорошо, опустились слишком низко и отдали много мяча сопернику. В перерыве тренер просил забить ещё, но главное — не пропускать.

Голкипер также отметил, что команда должна сохранять серьёзность при любом счёте, а ротация состава, по его словам, делает команду сильнее за счёт конкуренции. В следующем туре «сливочные» сыграют на выезде с «Реал Бетисом».

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Все комментарии
t8kyz34f3mzn
t8kyz34f3mzn
сегодня в 08:04
А по поводу ответственности и серьезности в игре это он прав на все 100...
xf9qkrwatgsn
xf9qkrwatgsn
сегодня в 07:33
Хороший старт тоже для уверенности мощный фактор
3xjtfq6z8gyq
3xjtfq6z8gyq
сегодня в 06:05
Скорее всего, это важно для вратаря.
ABir
ABir
сегодня в 05:42
Более качественная команда может и наказать за упущенную инициативу и расслабленность при победном счете.
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