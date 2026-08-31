Куртуа: «Сухой матч важен для уверенности»

сегодня, 00:58

Вратарь «Реала» заявил, что победа над «Малагой» (4:0) была достигнута благодаря качественной игре в первом тайме, но во втором команда сбавила темп. По его словам, «сухой» матч важен для уверенности всей команды.

Первый тайм был очень хорошим, мы забили три гола. Вторую половину мы провели не так хорошо, опустились слишком низко и отдали много мяча сопернику. В перерыве тренер просил забить ещё, но главное — не пропускать.

Голкипер также отметил, что команда должна сохранять серьёзность при любом счёте, а ротация состава, по его словам, делает команду сильнее за счёт конкуренции. В следующем туре «сливочные» сыграют на выезде с «Реал Бетисом».