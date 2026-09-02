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Энцо Фернандес перешёл в «Манчестер Сити» за 125 млн фунтов

вчера, 08:21

«Манчестер Сити» официально объявил о переходе полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса за 125 млн фунтов. 25-летний аргентинец подписал пятилетний контракт и будет выступать за «горожан» до лета 2031 года.

«Каждый игрок хочет быть частью такого клуба. Я не могу быть счастливее и готов помочь „Сити“ продолжать выигрывать трофеи», — цитирует Фернандеса пресс-служба «Ман Сити».

Спортивный директор Хьюго Виана назвал новичка «полузащитником мирового класса, технически одарённым, трудолюбивым и умеющим забивать». Энцо Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» зимой 2023 года за 121 миллион евро. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 и два Кубка Америки.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:33
Удивительно конечно, но Энцо во второй раз становился самым дорогим трансфером Британии... его переход из Бенфики в Челси был равен 106 млн фунтов, что на тот момент было рекордом, и вот новый переход Энцо, на этот раз из Челси в Сити за 135 млн фунтов! Повторение рекорда трансфера Исака. Да, Исака Ливерпуль покупал в прошлом году за эти же деньги, только вот в контракте Энцо есть еще 5 млн бонусами, так что он получается дороже! вот такие дела.....
Nifan
Nifan
вчера в 12:01
Энцо личность весьма спорная, как то вот не было к нему никогда какой то прям симпатии, особенно после того как он так некрасиво ушёл с Бенфики. + В последнее время "раскачивал лодку" по поводу Реала пока его не послали публично вместе с "мамкиным агентом" Пасторе. И главное что всё это делал не ради карьеры а ради денег которые ему отказались давать в команде.
В общем двоякое чувство, с одной стороны я рад что в команде -1 скандалист и для команды это отлично в плане духа, с другой класс Энцо как игрока не оспорим и наверно в данном случае команд скорей потеряла.
112910415
112910415
вчера в 11:17
парень бескорыстно влюблён в деньги ! )
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:54
Реал такие деньги отдаёт только за тёмных и очень тёмных)) какого-то Диоманде взяли за рекордные для клуба деньги.
Энцо получил, что желал. Ему видимо было всё равно куда, только чтоб платили очень много.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 10:48
Короче, с детства за Ман Сити.
Grizly88
Grizly88
вчера в 08:37
За такие деньги можно продать
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:32, ред.
«который хотел перейти только в Манчестер Сити»

В смысле хотел только в МС?😁 Он с января вылизывал одно место Пересу и всему Реалу, но позже прямо на ЧМ был официально послан Реалом.
Он перешел в МС потому что больше ни один клуб не захотел платить эти рекордные для Британии деньги за него, и самое главное МС дал то, что он хотел - большую зар.плату. Он в Челси дважды с января требовал деньги (300к), хотел стать самым высокооплачиваемым игроком у нас, и тоже дважды был послан. Ну не платят у нас таких денег, самый высокооплачиваемый это капитан и воспитанник Джеймс с ЗП 250к в неделю.
Спасибо, что в МС есть Мудреска, который забрал себе вечно капризного пирожка)
Гость
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