Энцо Фернандес перешёл в «Манчестер Сити» за 125 млн фунтов

«Манчестер Сити» официально объявил о переходе полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса за 125 млн фунтов. 25-летний аргентинец подписал пятилетний контракт и будет выступать за «горожан» до лета 2031 года.
«Каждый игрок хочет быть частью такого клуба. Я не могу быть счастливее и готов помочь „Сити“ продолжать выигрывать трофеи», — цитирует Фернандеса пресс-служба «Ман Сити».
Спортивный директор Хьюго Виана назвал новичка «полузащитником мирового класса, технически одарённым, трудолюбивым и умеющим забивать». Энцо Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» зимой 2023 года за 121 миллион евро. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 и два Кубка Америки.
В смысле хотел только в МС?😁 Он с января вылизывал одно место Пересу и всему Реалу, но позже прямо на ЧМ был официально послан Реалом.
Он перешел в МС потому что больше ни один клуб не захотел платить эти рекордные для Британии деньги за него, и самое главное МС дал то, что он хотел - большую зар.плату. Он в Челси дважды с января требовал деньги (300к), хотел стать самым высокооплачиваемым игроком у нас, и тоже дважды был послан. Ну не платят у нас таких денег, самый высокооплачиваемый это капитан и воспитанник Джеймс с ЗП 250к в неделю.
Спасибо, что в МС есть Мудреска, который забрал себе вечно капризного пирожка)
В общем двоякое чувство, с одной стороны я рад что в команде -1 скандалист и для команды это отлично в плане духа, с другой класс Энцо как игрока не оспорим и наверно в данном случае команд скорей потеряла.