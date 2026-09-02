Энцо Фернандес перешёл в «Манчестер Сити» за 125 млн фунтов

вчера, 08:21

«Манчестер Сити» официально объявил о переходе полузащитника «Челси» за 125 млн фунтов. 25-летний аргентинец подписал пятилетний контракт и будет выступать за «горожан» до лета 2031 года.

«Каждый игрок хочет быть частью такого клуба. Я не могу быть счастливее и готов помочь „Сити“ продолжать выигрывать трофеи», — цитирует Фернандеса пресс-служба «Ман Сити».

Спортивный директор Хьюго Виана назвал новичка «полузащитником мирового класса, технически одарённым, трудолюбивым и умеющим забивать». Энцо Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» зимой 2023 года за 121 миллион евро. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 и два Кубка Америки.