«Монако» в последний момент сорвал переход Камара в «Челси»

«Монако» в одностороннем порядке отменил сделку по трансферу полузащитника Ламина Камара в «Челси», несмотря на письменное соглашение между клубами. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Монегаски пошли на этот шаг, чтобы завершить продажу нападающего Фоларина Балогуна в «Эвертон». В «Челси» крайне возмущены таким решением и называют произошедшее «крайне непрофессиональным ведением дел».
Ранее «Челси» рассматривал Камара как замену Энцо Фернандесу, который перешёл в «Манчестер Сити». «Синие» также хотели сорвать переход своего игрока в стан конкурента, но в последний момент решили этого не делать.