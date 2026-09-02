«Монако» в последний момент сорвал переход Камара в «Челси»

вчера, 08:23

«Монако» в одностороннем порядке отменил сделку по трансферу полузащитника в «Челси», несмотря на письменное соглашение между клубами. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Монегаски пошли на этот шаг, чтобы завершить продажу нападающего в «Эвертон». В «Челси» крайне возмущены таким решением и называют произошедшее «крайне непрофессиональным ведением дел».

Ранее «Челси» рассматривал Камара как замену , который перешёл в «Манчестер Сити». «Синие» также хотели сорвать переход своего игрока в стан конкурента, но в последний момент решили этого не делать.