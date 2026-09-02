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«Монако» в последний момент сорвал переход Камара в «Челси»

вчера, 08:23

«Монако» в одностороннем порядке отменил сделку по трансферу полузащитника Ламина Камара в «Челси», несмотря на письменное соглашение между клубами. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Монегаски пошли на этот шаг, чтобы завершить продажу нападающего Фоларина Балогуна в «Эвертон». В «Челси» крайне возмущены таким решением и называют произошедшее «крайне непрофессиональным ведением дел».

Ранее «Челси» рассматривал Камара как замену Энцо Фернандесу, который перешёл в «Манчестер Сити». «Синие» также хотели сорвать переход своего игрока в стан конкурента, но в последний момент решили этого не делать.

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Все комментарии
Nifan
Nifan
вчера в 12:22
Может оно и к лучшему. Но всё таки в клубе говорили что Камара не прям замена Энцо, а скорей игрок для укомплектовки команды.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:40
Да и хорошо, что не состоялся этот трансфер.
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