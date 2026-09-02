Вингер «Фламенго» Гонсало Плата и нападающий «Ботафого» Матеус Мартинс не перейдут в московское «Динамо». Об этом сообщил российский клуб в своём заявлении:
В воскресенье, 30 августа, футболисты Гонсало Плата и Матеус Мартинс с разрешения своих клубов, «Фламенго» и «Ботафого», прибыли в Москву на заключительную часть переговоров и прохождение иных процедур, связанных с потенциальным переходом.
В итоге футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договорённостей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд.
В столичной команде отметили, что активная работа на трансферном рынке продолжается.
Начали с Майстровича, потом Зая, да и сейчас еще по Рикардо не факт что долго поиграет, зато два раза лечился уже.
65-летний Луис Баптиста заявил своим руководителям, что отдал эквадорца москвичам за €10 млн и «клубу теперь не нужно шататься по Рио-де-Жанейро в ночи, чтобы выяснить, сколько он выпил».
Менее, чем спустя сутки Плата заваливает УМО для Динамо и 65-летнему пенсу придется вновь сталкерить за своим футболистом.«(с)
По данным *******, «Ботафого» не согласен с диагнозом «Динамо», так как Мартинс регулярно играл. Бразильский клуб дал возможность «Динамо» обсудить ситуацию со своим медицинским штабом.
Теперь «Ботафого» рассматривает различные меры из-за срыва сделки. Так, бразильцы могут подать в суд на «Динамо» за неправомерное использование фото Мартинса по прибытии в московский аэропорт. Москвичи публиковали фото и видео с прибытием игрока в Москву
А "... в силу ряда причин ..." - не говорят по-русски. А обратную дорогу, наверняка, банкиры и оплатили, фигня копейки.