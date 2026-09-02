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В «Динамо» заявили, что по ряду причин отказались от Платы и Мартинса

вчера, 08:39

Вингер «Фламенго» Гонсало Плата и нападающий «Ботафого» Матеус Мартинс не перейдут в московское «Динамо». Об этом сообщил российский клуб в своём заявлении:

В воскресенье, 30 августа, футболисты Гонсало Плата и Матеус Мартинс с разрешения своих клубов, «Фламенго» и «Ботафого», прибыли в Москву на заключительную часть переговоров и прохождение иных процедур, связанных с потенциальным переходом.

В итоге футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договорённостей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд.

В столичной команде отметили, что активная работа на трансферном рынке продолжается.

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77
вчера в 16:24
Врачам в Динамо видимо последнее китайское сделали, а то ФК Лазарет как у Реала в плохие годы.
Начали с Майстровича, потом Зая, да и сейчас еще по Рикардо не факт что долго поиграет, зато два раза лечился уже.
Lobo77
Lobo77
вчера в 16:19
«Наконец-то нам не придется бегать за этим алкашом!»: президент Фламенго бодро отчитался о продаже Платы в Динамо на СД клуба в присутствии 60 человек.

65-летний Луис Баптиста заявил своим руководителям, что отдал эквадорца москвичам за €10 млн и «клубу теперь не нужно шататься по Рио-де-Жанейро в ночи, чтобы выяснить, сколько он выпил».

Менее, чем спустя сутки Плата заваливает УМО для Динамо и 65-летнему пенсу придется вновь сталкерить за своим футболистом.«(с)
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:08
Это они над ЦСКА стебутся к нам приезжают а мы отказываемся, а у вас как дела на ТО?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:50, ред.
Ранее стало известно, что 23-летний бразилец провалил медосмотр в московском клубе из-за состояния бедра.

По данным *******, «Ботафого» не согласен с диагнозом «Динамо», так как Мартинс регулярно играл. Бразильский клуб дал возможность «Динамо» обсудить ситуацию со своим медицинским штабом.

Теперь «Ботафого» рассматривает различные меры из-за срыва сделки. Так, бразильцы могут подать в суд на «Динамо» за неправомерное использование фото Мартинса по прибытии в московский аэропорт. Москвичи публиковали фото и видео с прибытием игрока в Москву
Храневец
Храневец ответ 8r3es4bz9jcj (раскрыть)
вчера в 11:44
Саша Черный все лимиты слопал ,ничего бывает !!!!!
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 11:26
Если говорить по-русски, это называется кинули.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 11:23
А договориться и узнать запросы игроков и агентов, до приезда, не дано?
А "... в силу ряда причин ..." - не говорят по-русски. А обратную дорогу, наверняка, банкиры и оплатили, фигня копейки.
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
вчера в 11:04
Пригласили, посмотрели и отправили обратно. Интересная трансферная процедура.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:52
Долгосрочные интересы клуба.... Чтобы это значило? Может вспомнили про грядущее ужесточение лимита. :))
112910415
112910415
вчера в 10:44
загадочный текст !
Capral
Capral ответ 8r3es4bz9jcj (раскрыть)
вчера в 09:40
А в Динамо это не знали, когда игроков подписывали?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 09:35
Может и к лучшему.Есть еще время.
8r3es4bz9jcj
8r3es4bz9jcj
вчера в 09:28
Слишком высокие запросы самих игроков и их агентов - истинные причины.
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