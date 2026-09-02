В «Динамо» заявили, что по ряду причин отказались от Платы и Мартинса

Вингер «Фламенго» и нападающий «Ботафого» не перейдут в московское «Динамо». Об этом сообщил российский клуб в своём заявлении:

В воскресенье, 30 августа, футболисты Гонсало Плата и Матеус Мартинс с разрешения своих клубов, «Фламенго» и «Ботафого», прибыли в Москву на заключительную часть переговоров и прохождение иных процедур, связанных с потенциальным переходом.

В итоге футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договорённостей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд.