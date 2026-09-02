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«Фламенго» обвинил «Динамо» в безответственности

вчера, 08:57

«Фламенго» выпустил заявление после срыва трансфера вингера Гонсало Платы в московское «Динамо».

Вопреки сообщениям, распространяемым в СМИ, медицинский отдел «Фламенго» поясняет:

Гонсало Плата полностью готов к игре на элитном уровне. Игрок нормально выступает как за «Фламенго», так и за сборную Эквадора и не имеет в анамнезе хирургических вмешательств, переломов или серьёзных хронических заболеваний.

По этой причине медицинский отдел «Фламенго» с абсолютным удивлением и скептицизмом воспринял сообщение о том, что спортсмен не соответствует медицинским критериям московского «Динамо».

«Фламенго» будет использовать все доступные средства для защиты от халатности и обесценивания, допущенных в отношении клуба и его игрока. Произошедшее как с «Фламенго», так и с «Ботафого», является прямым следствием непрофессионализма и безответственности, проявленных московским «Динамо» при заключении этих переговоров. Этот эпизод служит предостережением для бразильского футбола.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:47
В связи с открывшимися новыми обстоятельствами по этим двум сорвавшимся трансферам, возникает ряд вопросов, как и где стороны будут решать возникший спор, каким образом будут возвращать деньги за трансфер, если эта оплата состоялась, если главный аргумент это неудовлетворительное мед.заключение, то как будет соблюдена врачебная тайна, касающаяся пациентов, в данном случае футболистов? И главное каковы будут санкционные последствия для обеих конфликтующмх сторон? Вопросов много, ждём ответы и продолжение развития событий, трансферное окно в РПЛ пока не закрыто, но уже ясно одно, этих футболистов скорее всего в Динамо не будет.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 11:29
Ну вот, теперь вопрос: если трансферами занимался бувач, а он наверняка этим занимался, то как же он мог не знать, всей проблемности приглашаемых игроков, где же его ответственность и профессионализм? О том, что он проходимец, свидетельствует уже одно то, что он затаскивает в клуб своего кореша- человека всё и везде проигравшего и отовсюду уволенного, да еще и готовит ему такой офигенный контракт за гос.деньги, швыряя ими- направо и налево. Ну ладно приглашал бы тренеров уровня Анчелотти или Гварда, чтобы народ пошел на них смотреть, хотябы ради этого. Но в данном случае- всё через одно место...
баск
баск
вчера в 11:26
А в Ботафого бурлят по другим причинам:

1. У них сейчас затык с деньгами, и они мечтали поправиться за счёт трансфера Мартинса, так как речь шла о быстром и полном платеже;
2. В июле ботафоговские кинули Динамо и ЦСКА с Братским кубком.
Обещали провести в Новогорске 10-дневные сборы, в ходе которых принять участие в этом кубке. Но в последний момент отказались.

Уже и контракт был заключён, и расписание турнира опубликовано, народ билетов на матчи накупил..
Возможно, они теперь бесятся в подозрении, что Динамо им так отомстило))
Ну, пусть побесятся, нечего было кидаловом заниматься.
баск
баск
вчера в 11:17
Кстати, предистория событий довольно интересна..)

По Фламенго:
Регатные очень сильно хотели в это окно избавиться от Платы, причём с прибылью. Брали они его 2 года назад в АльСадде за €3,8 млн. Почему так мало?

А очень просто) Всего за год нахождения в Катаре Плата так всех там достал своими закидонами, что катарцы спихнули его по любой цене, лишь бы от них забрали этого токсичного чувака.

Регатные и забрали- цена-то демпинговая.
Но Плата за эти 2 года задолбал всех и там. Известен случай, когда он, прогуливая что-то в клубе, организовал закрытую вечеринку, на которую были приглашены аж 200 барышень известной профессии)

Не иначе, как по всему Рио их собирал, хотя мог и воспользоваться услугами какой-нибудь профильной диспетчерской..)))
А уж сколько раз охрана базы регатных выполняла по утрам квест по незаметному выпроваживанию тёток из номера игрока- не сосчитать.

Этим летом регатные предлагали Плату в Краснодар, и хотели €20 млн+.
Краснодарские какое-то время общались, но послали.
Фламенго пытался, насколько я знаю, предлагать его также и Зениту, но питерские вроде сразу отбрили.

А Динамо зачем-то среагировало, мне с самого начала было непонятно.
Ну забьёт этот парень пару-другую банок, поиграет какое-то время, а дальше-то всё равно наверняка те же грабли будут..

Короче говоря, регатные обломались и им теперь остаётся продолжать солить Плату у себя и продолжать нести его риски.
Потому и злятся, думаю.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:55, ред.
Я не удивлен особо. Бувач всегда казался мне человеком неискренним. Достаточно вспомнить, как после ухода семи основных игроков, перед приходом Славиши, бувач, совершенно не будучи готовым к трансферам, на скорую руку набрал кого придется, совершенно непрофессионально осуществляя трансферы... Вот и сейчас, он занимался переходами, но как обычно недосмотрел, не продумал и тп. Не зря, Клопп с ним расстался...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:50
Судя по всему бизнес интересы преобладали, либо даже не нашлось умных селекционеров, чтобы грамотно трансфер осуществить. Не зря говорят. Деньги есть, ума не надо. Это лозунг ВТБ
баск
баск
вчера в 10:09
История оказалась непонятной, мутной..

Информация о провале обоими игроками медосмотра проистекает от кого угодно- от Фламенго, Ботафого, журналистов обеих стран, одного из забракованных
игроков (Плата).

Только не от Динамо.
Распространённый сегодня утром текст официального заявления клуба настолько старательно обходит именно медицинскую тему, что волей-неволей закрадываются сомнения в истинных причинах срыва сделок.

Не хочется впадать в конспирологию, однако, что-то здесь не так.
Но что же именно?
Придётся подождать. Возможно, когда обстановка подуспокоится, реальные обстоятельства произошедшего всё же проявятся..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:07
Все дорожка закрыта динамо по трансферам из Бразилии...
Capral
Capral
вчера в 10:04
И ещё, то, что в день домашней игры, Динамо выселяют на Локомотив, это свидетельствует только об одном- банкиры решили показать, кто в доме хозяин...
Capral
Capral
вчера в 09:36, ред.
Гребаные банкиры, даже трансферы осуществлять не умеют. А вот, всё, что умеют, так это команду выгонять с родного стадиона в день домашнего матча. Всегда говорил и говорю - с этой нечистью толку не будет... Только и могут, что свою мерзкую рекламу на ТВ показывать, с одним и тем же идиотом в главной роле.
А может, пора уже за бувача взяться?!
А ведь говорил:"Как бы эта Плата схему не попортил"...)))
Скандалище, однако...
Robert Adeykin
Robert Adeykin
вчера в 09:15
Походу Динамо нужны умственоотсталые и больные игроки раз здоровые ненужны.🤣
Гость
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