«Фламенго» обвинил «Динамо» в безответственности

«Фламенго» выпустил заявление после срыва трансфера вингера в московское «Динамо».

Вопреки сообщениям, распространяемым в СМИ , медицинский отдел «Фламенго» поясняет:

Гонсало Плата полностью готов к игре на элитном уровне. Игрок нормально выступает как за «Фламенго», так и за сборную Эквадора и не имеет в анамнезе хирургических вмешательств, переломов или серьёзных хронических заболеваний.

По этой причине медицинский отдел «Фламенго» с абсолютным удивлением и скептицизмом воспринял сообщение о том, что спортсмен не соответствует медицинским критериям московского «Динамо».

«Фламенго» будет использовать все доступные средства для защиты от халатности и обесценивания, допущенных в отношении клуба и его игрока. Произошедшее как с «Фламенго», так и с «Ботафого», является прямым следствием непрофессионализма и безответственности, проявленных московским «Динамо» при заключении этих переговоров. Этот эпизод служит предостережением для бразильского футбола.