«Фламенго» обвинил «Динамо» в безответственности

«Фламенго» выпустил заявление после срыва трансфера вингера Гонсало Платы в московское «Динамо».
Вопреки сообщениям, распространяемым в СМИ, медицинский отдел «Фламенго» поясняет:
Гонсало Плата полностью готов к игре на элитном уровне. Игрок нормально выступает как за «Фламенго», так и за сборную Эквадора и не имеет в анамнезе хирургических вмешательств, переломов или серьёзных хронических заболеваний.
По этой причине медицинский отдел «Фламенго» с абсолютным удивлением и скептицизмом воспринял сообщение о том, что спортсмен не соответствует медицинским критериям московского «Динамо».
«Фламенго» будет использовать все доступные средства для защиты от халатности и обесценивания, допущенных в отношении клуба и его игрока. Произошедшее как с «Фламенго», так и с «Ботафого», является прямым следствием непрофессионализма и безответственности, проявленных московским «Динамо» при заключении этих переговоров. Этот эпизод служит предостережением для бразильского футбола.
Информация о провале обоими игроками медосмотра проистекает от кого угодно- от Фламенго, Ботафого, журналистов обеих стран, одного из забракованных
игроков (Плата).
Только не от Динамо.
Распространённый сегодня утром текст официального заявления клуба настолько старательно обходит именно медицинскую тему, что волей-неволей закрадываются сомнения в истинных причинах срыва сделок.
Не хочется впадать в конспирологию, однако, что-то здесь не так.
Но что же именно?
Придётся подождать. Возможно, когда обстановка подуспокоится, реальные обстоятельства произошедшего всё же проявятся..
По Фламенго:
Регатные очень сильно хотели в это окно избавиться от Платы, причём с прибылью. Брали они его 2 года назад в АльСадде за €3,8 млн. Почему так мало?
А очень просто) Всего за год нахождения в Катаре Плата так всех там достал своими закидонами, что катарцы спихнули его по любой цене, лишь бы от них забрали этого токсичного чувака.
Регатные и забрали- цена-то демпинговая.
Но Плата за эти 2 года задолбал всех и там. Известен случай, когда он, прогуливая что-то в клубе, организовал закрытую вечеринку, на которую были приглашены аж 200 барышень известной профессии)
Не иначе, как по всему Рио их собирал, хотя мог и воспользоваться услугами какой-нибудь профильной диспетчерской..)))
А уж сколько раз охрана базы регатных выполняла по утрам квест по незаметному выпроваживанию тёток из номера игрока- не сосчитать.
Этим летом регатные предлагали Плату в Краснодар, и хотели €20 млн+.
Краснодарские какое-то время общались, но послали.
Фламенго пытался, насколько я знаю, предлагать его также и Зениту, но питерские вроде сразу отбрили.
А Динамо зачем-то среагировало, мне с самого начала было непонятно.
Ну забьёт этот парень пару-другую банок, поиграет какое-то время, а дальше-то всё равно наверняка те же грабли будут..
Короче говоря, регатные обломались и им теперь остаётся продолжать солить Плату у себя и продолжать нести его риски.
Потому и злятся, думаю.
Болейте за своих, а не против чужих!