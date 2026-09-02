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Экс-игрок «Зенита» Текке покинул пост тренера «Трабзонспора»

вчера, 09:26

«Трабзонспор» объявил об уходе Фатиха Текке с должности главного тренера.

Специалист подавал в отставку после вылета в квалификации Лиги Европы от «Ференцвароша» (27 августа команда в ответном матче проиграла в Венгрии 0:4, до этого в первой игре уступила 0:1), однако тогда она не была принята.

Теперь с тренером провёл встречу вице-президент турецкого клуба Серкан Кылыч, чтобы всесторонне оценить текущую ситуацию и будущее команды. В результате обсуждений стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении сотрудничества в соответствии с интересами и будущими целями «Трабзонспора».

Бывший нападающий петербургского «Зенита» (2006-09) и казанского «Рубина» (2010) возглавлял «Трабзонспор» с марта 2025 года. Под его руководством клуб стал победителем Кубка Турции.

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zyb559a2gewc
zyb559a2gewc
вчера в 09:31
Тренер просто опустил руки и разочаровался в себе. Президент посмотрел на это и согласился с отставкой.
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