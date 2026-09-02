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«Барселона» с трудом зарегистрировала Жезуса за 15 минут до дедлайна

вчера, 09:33

«Барселона» с большим трудом зарегистрировала нападающего Габриэла Жезуса в Ла Лиге, уложившись в последние 15 минут до закрытия трансферного окна. Процедура оказалась на грани срыва из-за финансовых ограничений.

По информации испанских СМИ, каталонцам пришлось совершить несколько операций в последний момент, чтобы соблюсти требования финансового фэйр-плей и вписать бразильца в заявку. В случае опоздания Жезус не смог бы играть за «Барселону» до января.

Наряду с Жезусом клуб успел зарегистрировать вратаря Доминика Ливаковича, который получил 25-й номер. Оба новичка могут дебютировать уже в ближайшем матче с «Валенсией».

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uardrqrze74z
uardrqrze74z
сегодня в 17:04
Вечные махинации у Барсы. Когда ее уже нахлобучит.
Рот не ложке.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:20
Вот я дремучая деревня. Дожил до пенсии, а что такое дедлайн не знаю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:08
Хорошо, что успели))
И что другим новичком, Бисиву??
Гость
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