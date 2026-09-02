«Барселона» с трудом зарегистрировала Жезуса за 15 минут до дедлайна

«Барселона» с большим трудом зарегистрировала нападающего Габриэла Жезуса в Ла Лиге, уложившись в последние 15 минут до закрытия трансферного окна. Процедура оказалась на грани срыва из-за финансовых ограничений.
По информации испанских СМИ, каталонцам пришлось совершить несколько операций в последний момент, чтобы соблюсти требования финансового фэйр-плей и вписать бразильца в заявку. В случае опоздания Жезус не смог бы играть за «Барселону» до января.
Наряду с Жезусом клуб успел зарегистрировать вратаря Доминика Ливаковича, который получил 25-й номер. Оба новичка могут дебютировать уже в ближайшем матче с «Валенсией».
Рот не ложке.
И что другим новичком, Бисиву??