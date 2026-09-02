«Барселона» с трудом зарегистрировала Жезуса за 15 минут до дедлайна

вчера, 09:33

«Барселона» с большим трудом зарегистрировала нападающего в Ла Лиге, уложившись в последние 15 минут до закрытия трансферного окна. Процедура оказалась на грани срыва из-за финансовых ограничений.

По информации испанских СМИ , каталонцам пришлось совершить несколько операций в последний момент, чтобы соблюсти требования финансового фэйр-плей и вписать бразильца в заявку. В случае опоздания Жезус не смог бы играть за «Барселону» до января.

Наряду с Жезусом клуб успел зарегистрировать вратаря , который получил 25-й номер. Оба новичка могут дебютировать уже в ближайшем матче с «Валенсией».