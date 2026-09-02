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Слуцкий назвал работу в медиафутбольной сборной России разовой историей

вчера, 09:39

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал журналистам о работе в сборной России по медиафутболу и предстоящем 4 сентября матче с командой Таджикистана.

Специалист, в начале прошлого месяца покинувший китайский «Шанхай Шэньхуа», в котором работал последние годы, возглавил сборную 10 августа.

Я не расцениваю эту историю как медиафутбольную. Это сборная России медийных лиц. У нас будет международный матч, и я расцениваю это как популяризацию футбола. Я не работаю с командой из Медиалиги, это разовая история.

Я за медиафутболом не слежу. Я тренер без скаутских функций. Мне дали состав, я с ним работаю.

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jnqmf6uew9jc
jnqmf6uew9jc
вчера в 10:18
Вот, честно... уже достали с этим недофутболом... и нечего его пиарить...
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