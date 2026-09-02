Слуцкий назвал работу в медиафутбольной сборной России разовой историей

Экс-главный тренер ЦСКА рассказал журналистам о работе в сборной России по медиафутболу и предстоящем 4 сентября матче с командой Таджикистана.

Специалист, в начале прошлого месяца покинувший китайский «Шанхай Шэньхуа», в котором работал последние годы, возглавил сборную 10 августа.

Я не расцениваю эту историю как медиафутбольную. Это сборная России медийных лиц. У нас будет международный матч, и я расцениваю это как популяризацию футбола. Я не работаю с командой из Медиалиги, это разовая история.

Я за медиафутболом не слежу. Я тренер без скаутских функций. Мне дали состав, я с ним работаю.