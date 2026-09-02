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Лавиа о первом голе за «Челси»: «Пересмотрю его ещё не раз»

вчера, 09:51
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Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа заявил, что главный тренер Хаби Алонсо помогает команде найти «лишний процент», чтобы добывать победы. По словам 22-летнего хавбека, менталитет «синих» был великолепен ещё с предсезонки.

Наш менталитет был великолепен с предсезонки. Тренер придаёт этому большое значение, чтобы помочь нам найти тот лишний процент, который принёс три очка в минувшие выходные. Речь идёт о построении уверенности, и я чувствую себя отлично.

Лавиа забил свой первый гол за «Челси» в матче с «Брайтоном» (4:3).

«Это многое значит — забить первый гол, да ещё на „Стэмфорд Бридж“. Это не самый красивый гол, но я буду пересматривать его ещё не раз», — добавил он.

В воскресенье «Челси» сыграет с «Арсеналом» в лондонском дерби.

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Все комментарии
Nifan
Nifan
вчера в 12:09
Лавия определённо талант. Меньше травм и будет золото, а не игрок. Одни его незрячие передачи чего только стоят.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:08
Классный ЦП он.
Но жаль, что совсем не играл у нас почти 2 сезона из-за травм.
Надеюсь, и желаю ему, чтобы травмы обошли его стороной.
Гость
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