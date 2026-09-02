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«Краснодар» продлил контракт с Жубалом

вчера, 10:18

Защитник «Краснодара» Жубал подписал новое соглашение с клубом. Оно рассчитано до 30 июня 2028 года.

Предыдущий контракт был рассчитан до 30 июня 2027-го.

Бразилец выступает за команду с лета 2025-го после ухода из французского «Осера».

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Capral
Capral ответ felix (раскрыть)
вчера в 13:25
Не каждая палка так выстрелит.)))
felix
felix ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:14
Раз в году и палка стреляет))))
Capral
Capral
вчера в 10:20
После его фантастического гола в ворота Махачкалы- заслужил, однозначно!!!)))
Гость
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