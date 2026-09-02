«Краснодар» продлил контракт с Жубалом

Защитник «Краснодара» Жубал подписал новое соглашение с клубом. Оно рассчитано до 30 июня 2028 года.
Предыдущий контракт был рассчитан до 30 июня 2027-го.
Бразилец выступает за команду с лета 2025-го после ухода из французского «Осера».
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