«Краснодар» продлил контракт с Жубалом

вчера, 10:18

Защитник «Краснодара» подписал новое соглашение с клубом. Оно рассчитано до 30 июня 2028 года.

Предыдущий контракт был рассчитан до 30 июня 2027-го.

Бразилец выступает за команду с лета 2025-го после ухода из французского «Осера».