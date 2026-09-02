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Кармо: «Мы ещё не знаем поражений, и это наша заслуга»

вчера, 10:39

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо заявил, что команда находится в хорошем состоянии после шести туров РПЛ, в которых армейцы не потерпели ни одного поражения. По словам бразильца, это заслуга всей команды.

Мне кажется, мы в порядке, находимся в хорошем состоянии. Мы всегда хотим побеждать. Да, в чемпионате мы еще не знаем поражений, и это наша заслуга. Надеюсь, что будем продолжать в том же духе, но нам нужно стремиться забирать в матчах три очка.

ЦСКА после шести туров набрал 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав три победы и трижды сыграв вничью. В следующем туре команда Дмитрия Игдисамова 5 сентября на выезде сыграет с «Зенитом».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:53, ред.
При безголевой игре в нападении осечки не за горами (тьфу, тьфу)))).
Gromotor
Gromotor
вчера в 10:43
Думаю, с зенитушкой вы и узнаете. Питерский клуб в плохом состоянии, но что-то мне подсказывает, выгрызет победу.
Capral
Capral
вчера в 10:42
Поражений нет, но и игры тоже.
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