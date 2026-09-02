Депортиво» арендовал Хименеса у «Атлетико»

«Депортиво Ла-Корунья» объявил об аренде защитника «Атлетико» Хосе Хименеса до июня 2027 года. Соглашение включает опцию выкупа по окончании срока аренды.
31-летний уругваец провёл за «Атлетико» 270 матчей в Ла Лиге, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. На его счету также 69 матчей в Лиге чемпионов и 99 игр за сборную Уругвая.
Хименес начал карьеру в «Данубио», а затем перешёл в «Атлетико», где завоевал два титула чемпиона Испании, Лигу Европы, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
Видать не все поняли, опубликовали повторно.