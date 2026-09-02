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Депортиво» арендовал Хименеса у «Атлетико»

вчера, 10:58

«Депортиво Ла-Корунья» объявил об аренде защитника «Атлетико» Хосе Хименеса до июня 2027 года. Соглашение включает опцию выкупа по окончании срока аренды.

31-летний уругваец провёл за «Атлетико» 270 матчей в Ла Лиге, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. На его счету также 69 матчей в Лиге чемпионов и 99 игр за сборную Уругвая.

Хименес начал карьеру в «Данубио», а затем перешёл в «Атлетико», где завоевал два титула чемпиона Испании, Лигу Европы, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

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Все комментарии
674x7pw9ndb7
674x7pw9ndb7
вчера в 12:18
Сдается эта новость уже была.
Видать не все поняли, опубликовали повторно.
Гость
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