Депортиво» арендовал Хименеса у «Атлетико»

вчера, 10:58

«Депортиво Ла-Корунья» объявил об аренде защитника «Атлетико» до июня 2027 года. Соглашение включает опцию выкупа по окончании срока аренды.

31-летний уругваец провёл за «Атлетико» 270 матчей в Ла Лиге, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. На его счету также 69 матчей в Лиге чемпионов и 99 игр за сборную Уругвая.