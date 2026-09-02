Бывший защитник «Барселоны» Тодибо продолжит карьеру в «Лансе»

Защитник «Вест Хэма» Жан-Клер Тодибо перешёл на правах аренды в «Ланс». Соглашение не имеет права выкупа.
Бывший игрок «Барселоны» (2019-21) выступает за английский клуб с 2025 года.
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