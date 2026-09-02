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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2026/2027

Бывший защитник «Барселоны» Тодибо продолжит карьеру в «Лансе»

вчера, 10:59

Защитник «Вест Хэма» Жан-Клер Тодибо перешёл на правах аренды в «Ланс». Соглашение не имеет права выкупа.

Бывший игрок «Барселоны» (2019-21) выступает за английский клуб с 2025 года.

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Все комментарии
beiak_90-90
beiak_90-90
вчера в 13:26
По арендам нравится бегать.
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
вчера в 11:28
сбитый лётчик
Гость
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