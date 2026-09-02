Карвахаль отговорил «Реал» от трансфера Родри

вчера, 11:40

Бывший капитан «Реала» предупредил мадридский клуб о возможных проблемах в раздевалке в случае подписания полузащитника .

Карвахаль, ныне находящийся без клуба, высказался против трансфера, когда «Реал» рассматривал возможность приобретения игрока «Манчестер Сити». Из-за того что мадридский клуб не проявил должного энтузиазма, Родри в итоге выбрал «Барселону».

Победа Родри в борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году, где он опередил , могла стать дополнительным фактором в этом решении. Сам «Реал» тогда бойкотировал церемонию вручения награды.