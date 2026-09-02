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Карвахаль отговорил «Реал» от трансфера Родри

вчера, 11:40

Бывший капитан «Реала» Даниэль Карвахаль предупредил мадридский клуб о возможных проблемах в раздевалке в случае подписания полузащитника Родри.

Карвахаль, ныне находящийся без клуба, высказался против трансфера, когда «Реал» рассматривал возможность приобретения игрока «Манчестер Сити». Из-за того что мадридский клуб не проявил должного энтузиазма, Родри в итоге выбрал «Барселону».

Победа Родри в борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году, где он опередил Винисиуса Жуниора, могла стать дополнительным фактором в этом решении. Сам «Реал» тогда бойкотировал церемонию вручения награды.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:42
В Мадриде из-за выбора Родри стали печатать туфту.
Вам вежливо отказали, Маур подтвердил. Родри выбрал Барсу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ beiak_90-90 (раскрыть)
вчера в 13:30, ред.
Да сто пудово ....Дэниель знает этого типа....
beiak_90-90
beiak_90-90 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:24
Джек верит ему Карвахаль доложил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:10
Правильно...
Не уровень Реала...
Карвахалю респект...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:29
.ля, вот ты крыса))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:23
Та это был карвахаль!
Но забыли сказать об этом Куртуа))) которому было жаль Родри, что не выбрал Реал
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 12:16
Конечно, все верят в это)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:51
Карвахаль отговорил? Кто то реально в это верит?😁
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:43
Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок!
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:42
Интриги и закулисные игры зазвездившихся...
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