Карвахаль отговорил «Реал» от трансфера Родри

Бывший капитан «Реала» Даниэль Карвахаль предупредил мадридский клуб о возможных проблемах в раздевалке в случае подписания полузащитника Родри.
Карвахаль, ныне находящийся без клуба, высказался против трансфера, когда «Реал» рассматривал возможность приобретения игрока «Манчестер Сити». Из-за того что мадридский клуб не проявил должного энтузиазма, Родри в итоге выбрал «Барселону».
Победа Родри в борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году, где он опередил Винисиуса Жуниора, могла стать дополнительным фактором в этом решении. Сам «Реал» тогда бойкотировал церемонию вручения награды.
Вам вежливо отказали, Маур подтвердил. Родри выбрал Барсу.
Не уровень Реала...
Карвахалю респект...
Но забыли сказать об этом Куртуа))) которому было жаль Родри, что не выбрал Реал