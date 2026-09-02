«Сандерленд» арендовал Дансо у «Тоттенхэма»

вчера, 11:50

«Сандерленд» объявил об аренде защитника «Тоттенхэма» . Соглашение рассчитано до конца сезона.

Игрок сборной Австрии перешёл в лондонский клуб летом 2025 года из «Ланса».

Также «Сандерленд» подписал долгосрочный контракт с вингером «Лиона» и национальной команды Бельгии и оформил переход нападающего «Индепендьенте Дель Валье» . В английском клубе назвали форварда игроком с многообещающим потенциалом, отметив, что за его подписание боролись многие большие европейские команды.