«Сандерленд» арендовал Дансо у «Тоттенхэма»

«Сандерленд» объявил об аренде защитника «Тоттенхэма» Кевина Дансо. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Игрок сборной Австрии перешёл в лондонский клуб летом 2025 года из «Ланса».
Также «Сандерленд» подписал долгосрочный контракт с вингером «Лиона» и национальной команды Бельгии Маликом Фофана и оформил переход нападающего «Индепендьенте Дель Валье» Хуана Ангуло. В английском клубе назвали форварда игроком с многообещающим потенциалом, отметив, что за его подписание боролись многие большие европейские команды.