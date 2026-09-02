Брюс не исключил возвращения Беллингема в «Бирмингем»

вчера, 12:00

Бывший главный тренер «Бирмингем Сити» не исключил возвращения полузащитника «Реала» в родной клуб. По словам специалиста, это может произойти, но не скоро.

Я не думаю, что это случится в ближайшее время, очень нескоро. Но посмотрите, тот факт, что в клубе закрепили за ним 22-й номер, уже многое говорит о нём. Мы все знали, что в «Бирмингеме» есть этот парень, который в 12–13 лет уже всех рвал. Дальше по карьере — никогда не знаешь, как случится

Беллингем дебютировал за «Бирмингем» в 16 лет и провёл 44 матча, после чего ушёл в дортмундскую «Боруссию». Летом 2020 года родной клуб закрепил за ним 22-й номер. Сейчас 23-летний англичанин — игрок «Реала» и сборной Англии, его контракт с мадридцами рассчитан до 2029 года.