Сергеев: «Можно обжечься не только со „Спартаком“»

вчера, 12:10

Нападающий московского «Динамо» заявил, что его команда не заглядывает далеко вперёд и сосредоточена на ближайшем матче Кубка России с «Ахматом», а не на предстоящем дерби со «Спартаком».

Следующая игра у нас с «Ахматом» в Кубке, а потом уже «Спартак». Мы далеко не заглядываем. Все команды конкурентоспособные, можно обжечься и не только со «Спартаком». Сейчас все мысли только о Кубке.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 6 сентября, на «ВТБ Арене» и начнётся в 20:30 по московскому времени.