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Сергеев: «Можно обжечься не только со „Спартаком“»

вчера, 12:10

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заявил, что его команда не заглядывает далеко вперёд и сосредоточена на ближайшем матче Кубка России с «Ахматом», а не на предстоящем дерби со «Спартаком».

Следующая игра у нас с «Ахматом» в Кубке, а потом уже «Спартак». Мы далеко не заглядываем. Все команды конкурентоспособные, можно обжечься и не только со «Спартаком». Сейчас все мысли только о Кубке.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 6 сентября, на «ВТБ Арене» и начнётся в 20:30 по московскому времени.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:14
В каждом из турниров надо ставить максимальные цели и не разделять их на первый и второй сорт.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:16
Динамо!!!! Только Победа!!!!
56rch8qhpf5k
56rch8qhpf5k
вчера в 12:15
С Ахматом половина дублеров точно выйдет.
Гость
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