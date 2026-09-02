«Краснодар» отдал Кокшарова в аренду «Факелу»

«Краснодар» объявил о переходе нападающего Александра Кокшарова на правах аренды в «Факел». Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
Недавно выпускник академии южан подписал новый контракт с клубом.
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