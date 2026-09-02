Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

Фернандеш: «Я начинал центрбеком, был самым тощим»

вчера, 12:27

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш раскрыл неожиданный факт: он начинал карьеру на позиции центрбека. По словам португальца, в юности он был самым тощим и низкорослым, поэтому ему приходилось компенсировать это интеллектом.

Я начинал карьеру центрбеком. Будучи самым тощим и низкорослым, я чувствовал, что это было полезно, потому что мне приходилось включать голову, чтобы опережать нападающего.

Капитан «красных дьяволов» также рассказал, что на тренировках любит соревноваться с партнёрами. В спринте на 50 ярдов с Беньямином Шешко он показал личный рекорд — 35,5 км/ч, хотя словенец на финише развил 37 км/ч и догнал его.

Подписывайся в ВК
Все новости
Брюс не исключил возвращения Беллингема в «Бирмингем»
Вчера, 12:00
Лавиа о первом голе за «Челси»: «Пересмотрю его ещё не раз»
Вчера, 09:51
Габриэл Жезус: «Роналдиньо — один из лучших бразильских игроков в истории»
01 сентября
Сака послал предупреждение «Челси» перед дерби
01 сентября
Де ла Фуэнте: «Родри — Месси испанского футбола»
01 сентября
Калафьори: «Мы должны не пропускать»
01 сентября
Все комментарии
mzu8vkznyw3x
mzu8vkznyw3x
вчера в 12:59
Можно садится и писать уже мемуары...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 