Фернандеш: «Я начинал центрбеком, был самым тощим»

вчера, 12:27

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» раскрыл неожиданный факт: он начинал карьеру на позиции центрбека. По словам португальца, в юности он был самым тощим и низкорослым, поэтому ему приходилось компенсировать это интеллектом.

Я начинал карьеру центрбеком. Будучи самым тощим и низкорослым, я чувствовал, что это было полезно, потому что мне приходилось включать голову, чтобы опережать нападающего.

Капитан «красных дьяволов» также рассказал, что на тренировках любит соревноваться с партнёрами. В спринте на 50 ярдов с он показал личный рекорд — 35,5 км/ч, хотя словенец на финише развил 37 км/ч и догнал его.