О'Райли: «Гвардиола научил меня агрессии»

вчера, 12:46

Защитник «Манчестер Сити» , признанный лучшим молодым игроком года по версии PFA , рассказал о жёстком, но важном совете бывшего тренера . По словам 21-летнего англичанина, наставник указал ему на недостатки в игре без мяча.

Когда я только пробивался в основу, он сказал: «С мячом проблем нет, но без мяча тебе нужно быть агрессивнее. Больше желания, больше страсти». Я усвоил этот урок, и именно он помог мне добиться того, что было в прошлом сезоне, и завоевать доверие тренера.

Футболист также рассказал о жертвах, которые пришлось приносить на пути к успеху: в 14-15 лет он отказывался от вечеринок с друзьями ради тренировок. В текущем сезоне О'Райли является основным игроком «Сити» под руководством .