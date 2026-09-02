О'Райли: «Гвардиола научил меня агрессии»

Защитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли, признанный лучшим молодым игроком года по версии PFA, рассказал о жёстком, но важном совете бывшего тренера Пепа Гвардиолы. По словам 21-летнего англичанина, наставник указал ему на недостатки в игре без мяча.
Когда я только пробивался в основу, он сказал: «С мячом проблем нет, но без мяча тебе нужно быть агрессивнее. Больше желания, больше страсти». Я усвоил этот урок, и именно он помог мне добиться того, что было в прошлом сезоне, и завоевать доверие тренера.
Футболист также рассказал о жертвах, которые пришлось приносить на пути к успеху: в 14-15 лет он отказывался от вечеринок с друзьями ради тренировок. В текущем сезоне О'Райли является основным игроком «Сити» под руководством Энцо Марески.