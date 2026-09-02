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Воспитанник «Барселоны» Гиу перешёл из «Челси» в «РБ Лейпциг»

вчера, 12:53

Нападающий «Челси» Марк Гиу перешёл в «РБ Лейпциг». Контракт подписан до 2031 года.

Воспитанник «Барселоны» был приобретён лондонским клубом летом 2024-го. В составе англичан он в 2025-м выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.

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Все комментарии
Nifan
Nifan
вчера в 15:58
За Марка очень рад, в РБ раскрываются футболисты, надеюсь так и с ним произойдет. Хотя конечно более чем подозрительно что он работал при трех разных тренерах и не один его так и не выпускал толком и не пытался наиграть. В любом случае удачи.
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