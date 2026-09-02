Воспитанник «Барселоны» Гиу перешёл из «Челси» в «РБ Лейпциг»

вчера, 12:53

Нападающий «Челси» перешёл в «РБ Лейпциг». Контракт подписан до 2031 года.

Воспитанник «Барселоны» был приобретён лондонским клубом летом 2024-го. В составе англичан он в 2025-м выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.