Воспитанник «Барселоны» Гиу перешёл из «Челси» в «РБ Лейпциг»

Нападающий «Челси» Марк Гиу перешёл в «РБ Лейпциг». Контракт подписан до 2031 года.
Воспитанник «Барселоны» был приобретён лондонским клубом летом 2024-го. В составе англичан он в 2025-м выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.
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