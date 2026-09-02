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Василенко: «„Факелу“ не хватает целостности и характера»

вчера, 12:57

Главный тренер «Факела» Олег Василенко заявил, что нынешней команде не хватает целостности и характера, которые помогали воронежцам в 2022 году. По его словам, у футболистов есть опыт игры в РПЛ, но главное — готовность выжимать из себя невозможное.

Тогда у команды не было практики игры в РПЛ, но она зажглась мечтой, была целостной. А сейчас у команды есть опыт, но мне хочется целостности и характера.

Тренер подчеркнул, что игроки, не готовые отдаваться полностью, покинут команду зимой. «Факел» с двумя очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 5 сентября в гостях сыграет с «Ростовом».

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976tgkrtpjzr
976tgkrtpjzr
вчера в 17:36
Все не так плохо, как у Локомотива.
Гость
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