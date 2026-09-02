Бителло: «„Ждите карнавала“ в „Динамо“»

вчера, 13:13

Полузащитник «Динамо» Бителло отреагировал на переходы в клуб бразильских вингеров и . По его словам, новички помогут команде, и болельщиков ждёт «карнавал».

Мы все понимаем, что приходят качественные игроки. Они играли в чемпионате Бразилии и делали там разницу. Плата и Мартинс помогут «Динамо», поэтому ждите карнавала.

Ранее форвард пошутил, что после новичков «Динамо» можно называть «Динамо» Рио-де-Жанейро. Бителло поддержал шутку, отметив, что у них с Тюкавиным хорошие отношения.