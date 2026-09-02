Бителло: «„Ждите карнавала“ в „Динамо“»

Полузащитник «Динамо» Бителло отреагировал на переходы в клуб бразильских вингеров Гонсало Платы и Матеуса Мартинса. По его словам, новички помогут команде, и болельщиков ждёт «карнавал».
Мы все понимаем, что приходят качественные игроки. Они играли в чемпионате Бразилии и делали там разницу. Плата и Мартинс помогут «Динамо», поэтому ждите карнавала.
Ранее форвард Константин Тюкавин пошутил, что после новичков «Динамо» можно называть «Динамо» Рио-де-Жанейро. Бителло поддержал шутку, отметив, что у них с Тюкавиным хорошие отношения.
Уже начинают проклёвываться реальные пружины истерики Фламенго)))
Бразильский футбольный аналитический портал BTB-Sport сегодня выкопал
и опубликовал в Фейсбуке инфу с заседания Совета директоров регатных,
состоявшегося утром в понедельник, 1 сентября (Плата уже был в Москве,
но медосмотр ещё не проходил)
На Совете докладывает президент Фламенго Луис Баптиста:
"Я рад, что мы продали Плату, и нам теперь больше не придётся шарохаться
по всему Рио, чтобы выяснить, где и насколько Гонсало нарезался".
И это при том, что вопрос на Совете рассматривался совсем другой,
президент лишь высказался о наболевшем, испытав сильное облегчение..)
Баптиста, таким образом, не только раскрыл реальную причину попытки продажи этого игрока, но и на ровном месте поставил себя, Плату и бразильскую публику
в интересное положение, учитывая, что Плата теперь возвращается в клуб.
Баптиста ведь так и до отставки доболтается. А мог бы просто промолчать-
продали и продали, кто ж его за язык-то тянул?..))
Но современные журналисты (не помню, у кого из них я это прочитал) утверждают, что нет, дескать, не запрещали, просто его трудно исполнить.
Надо будет залезть освежить знание правил..
Я посмотрел ауты Мохаммади, через сальто. Не знаю, возможно я отстал от жизни и футбол изменился, но касаться мячом земли, а именно так делает игрок, а потом, через сальто бросать мяч из аута, запрещено. Возможно правила изменились? Да, выглядит эффектно, но, по правилам ли...
Эта история- вечная боль в сердцах всех болельщиков Динамо)
А гол с аута этого иранца всё же набери в поиске, не пожалеешь.
Я тоже не смотрю пердив (ну, почти не смотрю), но этот эпизод в инете уже из каждого утюга вываливается..)
Кстати, я вчера вспоминал про гол в ворота Пильгуя в Ташкенте, после игры Ростов-ЦСКА. Как только увидел вчера первый гол ростовчан, как будто вернулся в Ташкент, в далекий 1970-й. Вот, точно так пропустил Пильгуй четвертый гол. И помню, Валера Маслов, после этого, чуть нагнулся, упёрся руками в колени, и несколько минут простоял неподвижно... Я много лет хранил статью московского журналиста В.Винокурова, в еженедельнике "Футбол-Хоккей", где он, буквально плакал после поражения Динамо...
Ну ладно, чёт меня пробило на былое.
Ты видел, как Надер Мохаммади из костромского Спартака исполняет ввод
из аута?) Мяч как из пращи летит..
Это уже вторая такая банка Костромы за последние дни.
Помнится, лет 30 назад или даже раньше, набирал было популярность
этот приём, но потом почему-то затухли с этим.
А ведь эффективно, да и красиво..)
Бителло: «„Ждите Карвахаля“ в „Динамо“»
Я так и подумал.)))
Эти высказывания Битте и Тюкавина были опубликованы ещё 30 числа, когда ребятишки только прилетели))