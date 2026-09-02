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Агент Кессье обвинил «Ювентус» в срыве трансфера

вчера, 13:28

Агент полузащитника Франка Кессье Джордж Атангана выступил с заявлением, в котором обвинил руководство «Ювентуса» в срыве летнего трансфера ивуарийца в туринский клуб. По его словам, футболист ждал предложения от «бьянконери» несколько месяцев и пошёл на значительные финансовые уступки, но в итоге столкнулся с отсутствием реальной заинтересованности со стороны клуба.

Франк доказал фактами и огромными финансовыми жертвами, как сильно он хотел надеть футболку «Ювентуса». Он отклонил несколько предложений от других клубов, некоторые из которых было бы объективно невозможно отклонить ни одному футболисту.

Агент также опроверг слова генерального директора «Ювентуса» Джованни Карневали, заявившего, что у Кессье и его представителя не было достаточного желания перейти в клуб.

В итоге 29-летний хавбек подписал трёхлетний контракт с «Аталантой» с опцией продления ещё на сезон. Атангана подчеркнул, что в Бергамо игрока «ценили как личность и как футболиста», а финансовый аспект в переговорах никогда не был на первом месте.

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Аталанта  Ювентус  Кессье Франк
Перевод с football-italia.net Фото: ФК «Аталанта»
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Все комментарии
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vkssq6s6f3sq
вчера в 17:34
Надо на бумаге всё фиксировать, а не верить на слово.
Гость
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