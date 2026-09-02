Болельщики «Локомотива» устроили разговор с игроками

вчера, 13:37

Фанаты «Локомотива» устроили жёсткий разговор с футболистами команды прямо в зоне вылета самарского аэропорта после матча Кубка России с «Акроном». Встреча прошла на повышенных тонах, но до рукоприкладства не дошла.

Болельщики заявили, что могли бы понять поражения от «Ахмата» или ЦСКА , но «такое безволие, как в игре с „Акроном“, понять невозможно». Часть фанатов требовала отставки главного тренера , но большинство вопросов было к игрокам, которые, по мнению болельщиков, не могут отдать точный пас или реализовать пенальти.

Матч завершился поражением железнодорожников в серии пенальти. «Локомотив» занимает последнее место в своей группе Кубка России. Пресс-служба клуба отказалась комментировать ситуацию.