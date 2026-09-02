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Болельщики «Локомотива» устроили разговор с игроками

вчера, 13:37
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Фанаты «Локомотива» устроили жёсткий разговор с футболистами команды прямо в зоне вылета самарского аэропорта после матча Кубка России с «Акроном». Встреча прошла на повышенных тонах, но до рукоприкладства не дошла.

Болельщики заявили, что могли бы понять поражения от «Ахмата» или ЦСКА, но «такое безволие, как в игре с „Акроном“, понять невозможно». Часть фанатов требовала отставки главного тренера Михаила Галактионова, но большинство вопросов было к игрокам, которые, по мнению болельщиков, не могут отдать точный пас или реализовать пенальти.

Матч завершился поражением железнодорожников в серии пенальти. «Локомотив» занимает последнее место в своей группе Кубка России. Пресс-служба клуба отказалась комментировать ситуацию.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:45
А лучше бы дошло...до рукоприкладства). Вбить малость старания.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 16:42
Насчёт игры с Акроном согласен выглядели, как дворовая команда. А насчёт умения реализовывать пенальти, конечно, надо тренировать это умение на тренировках, создаётся впечатление, что одна надежда на обман вратаря соперника, что прыгнет в другую сторону. Не хватает мастерства, чтобы пробить сильно и точно, ведь практически, у шестиметровых ворот много участков - это "девятка", "тройка", "шестёрка" и "восьмёрка", если туда попадёт мяч, вратарь физически не сможет его отбить. Конечно, многие могут сказать, что великие не забивали пенальти, но им простительно, потому что они умеют играть в футбол, так, что многим нынешним нашим футболистам, даже и не приснится.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:10
В Динамо, помнится, подобные встречи на базе проходили со стрельбой со стороны болельщиков.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 14:07
Скоро будут разговоры в удельном парке. Хотя уже давно пора
112910415
112910415
вчера в 13:55
поговорить всегда полезно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:52
Ща Андрюша Мостовой придёт...и всё покатит....устанут титулы считать...
w74wr8xyds4k
w74wr8xyds4k
вчера в 13:42, ред.
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