Аузилио покинет «Интер» после 28 лет в клубе

вчера, 13:59

Спортивный директор «Интера» покинет клуб после июня 2027 года, завершив 28-летнюю эру на «Джузеппе Меацца». Функционер уже уведомил руководство о своём решении.

Аузилио пришёл в структуру «нерадзурри» в 1998 году как секретарь молодёжного сектора, а с 2010 года занимал пост спортивного директора. Вместе с он собирал чемпионские составы, совершая выгодные сделки: подписания и на правах свободных агентов, а также открытие капитана .

В 2024 году Аузилио был признан лучшим спортивным директором на Globe Soccer Awards. «Интер» пока не предпринимал шагов, чтобы удержать функционера, и в ближайшее время столкнётся с задачей поиска замены для одного из самых опытных директоров в европейском футболе.