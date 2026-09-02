Сборная Египта продлила контракт с главным тренером

вчера, 14:09

Египетская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с тренерским штабом во главе с . Новое соглашение рассчитано до 2030 года.

Специалист возглавляет команду с февраля 2024-го. Под его руководством она вышла на чемпионат мира 2026 года и впервые выиграла матч плей-офф мирового первенства, пройдя в 1/16 финала Австралию (1:1 в основное и дополнительное время, 4:2 в серии пенальти). Во втором раунде египтяне уступили Аргентине 2:3, выигрывая по ходу встречи 2:0.