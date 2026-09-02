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Сборная Египта продлила контракт с главным тренером

вчера, 14:09

Египетская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с тренерским штабом во главе с Хоссамом Хассаном. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.

Специалист возглавляет команду с февраля 2024-го. Под его руководством она вышла на чемпионат мира 2026 года и впервые выиграла матч плей-офф мирового первенства, пройдя в 1/16 финала Австралию (1:1 в основное и дополнительное время, 4:2 в серии пенальти). Во втором раунде египтяне уступили Аргентине 2:3, выигрывая по ходу встречи 2:0.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:58
Хорошая новость))
Видать, разборки его жен не так повлияют на карьеру тренера сборной.
Удачи.
uegsthd6sfv9
uegsthd6sfv9
вчера в 14:17
Если бы не досадная осечка с Аргентиной могли бы на многое замахнуться.
Гость
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