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Агент Камара: «Африканских игроков иногда считают простым товаром»

вчера, 14:38

Агент полузащитника «Монако» Ламина Камара резко раскритиковал французский клуб за срыв трансфера в «Челси» в последний день летнего окна. Сделка на 47 миллионов фунтов была согласована, игрок прошёл медосмотр, но «Монако» в одностороннем порядке отозвал разрешение на переход.

Ситуации с Исмаила Сарром и Ламином Камара должны заставить всех нас остановиться и задуматься. Африканских игроков иногда считают простым товаром: вы покупаете их, назначаете цену, решаете их будущее, часто игнорируя их собственные желания.

Срыв трансфера оставил «Челси» без прямой замены Энцо Фернандесу, ушедшему в «Манчестер Сити». В воскресенье лондонский клуб сыграет с «Арсеналом» в дерби.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:01
Все случается на футбольной кухне !!!
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