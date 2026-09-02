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Защитник «Реала» лишен прав на 8 месяцев

вчера, 14:53

Защитник «Реала» Рауль Асенсио признан виновным в вождении в нетрезвом виде на Гран-Канарии. Суд оштрафовал футболиста на 14 400 евро и лишил водительских прав на восемь месяцев.

Инцидент произошёл 16 августа в 6:30 утра на трассе GC-1. Уровень алкоголя в крови Асенсио составил 0,90 мг/л — почти в четыре раза выше допустимого максимума (0,25 мг/л). В машине находился пассажир, который после проверки смог продолжить движение.

В ближайшие дни Асенсио также предстанет перед судом по делу о распространении видео интимного характера без согласия. Прокуратура готова отозвать обвинение, если потерпевшие подтвердят, что игрок принёс им извинения.

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vbc88fh3wfqw
вчера в 16:19
Асенсио курильщика
axkuhw7cax4k
axkuhw7cax4k
вчера в 15:48
В разнос пошёл Раулька
Гость
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