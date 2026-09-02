Защитник «Реала» лишен прав на 8 месяцев

вчера, 14:53

Защитник «Реала» признан виновным в вождении в нетрезвом виде на Гран-Канарии. Суд оштрафовал футболиста на 14 400 евро и лишил водительских прав на восемь месяцев.

Инцидент произошёл 16 августа в 6:30 утра на трассе GC-1. Уровень алкоголя в крови Асенсио составил 0,90 мг/л — почти в четыре раза выше допустимого максимума (0,25 мг/л). В машине находился пассажир, который после проверки смог продолжить движение.

В ближайшие дни Асенсио также предстанет перед судом по делу о распространении видео интимного характера без согласия. Прокуратура готова отозвать обвинение, если потерпевшие подтвердят, что игрок принёс им извинения.