Мудрик о воссоединении с Роберто Де Зерби: «Он мой футбольный отец»

«Тоттенхэм» завершил аренду вингера «Челси» Михаила Мудрика, и ключевую роль в переходе сыграл главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби.
Я очень рад воссоединиться с Де Дзерби. Я не могу дождаться, чтобы начать тренироваться и играть.
Именно звонок итальянца убедил украинца воссоединиться с наставником, под руководством которого он играл в «Шахтёре» в сезоне 2021/22.
Всё правильно, Миха, твою историю я знаю, помню и Уважаю!!! Де Дзерби, такой же знаковый для Шахтера тренер, как Ваноли для Спартака!!! Удачи тебе, Михаил!!!!!!!