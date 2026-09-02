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Мудрик о воссоединении с Роберто Де Зерби: «Он мой футбольный отец»

вчера, 15:21

«Тоттенхэм» завершил аренду вингера «Челси» Михаила Мудрика, и ключевую роль в переходе сыграл главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби.

Я очень рад воссоединиться с Де Дзерби. Я не могу дождаться, чтобы начать тренироваться и играть.

Именно звонок итальянца убедил украинца воссоединиться с наставником, под руководством которого он играл в «Шахтёре» в сезоне 2021/22.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 15:47
Миша боец,он сам себя сделал и уверен,он быстро вернётся на высокий уровень.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:30
Рискованные ребята в Тоттенхэме…2 года не играл в футбол, увяз в компьютерные онлайн игры, но решили взять себе) Надеюсь заиграет, и выкупят за оговоренные 75 млн.фунтов 🙃
Capral
Capral
вчера в 15:27
Почти как Тюкавин про шварца.)))
Всё правильно, Миха, твою историю я знаю, помню и Уважаю!!! Де Дзерби, такой же знаковый для Шахтера тренер, как Ваноли для Спартака!!! Удачи тебе, Михаил!!!!!!!
Гость
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