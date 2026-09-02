Мудрик о воссоединении с Роберто Де Зерби: «Он мой футбольный отец»

вчера, 15:21

«Тоттенхэм» завершил аренду вингера «Челси» , и ключевую роль в переходе сыграл главный тренер «шпор» .

Я очень рад воссоединиться с Де Дзерби. Я не могу дождаться, чтобы начать тренироваться и играть.

Именно звонок итальянца убедил украинца воссоединиться с наставником, под руководством которого он играл в «Шахтёре» в сезоне 2021/22.