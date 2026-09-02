Чуканов: «„Локомотив“ не подписал меня из-за агента»

вчера, 15:29

Полузащитник «Енисея» рассказал, почему ему не удалось подписать контракт с московским «Локомотивом». 30-летний футболист в 2013–2015 годах выступал за молодёжную команду железнодорожников, но за основу так и не сыграл.

По словам Чуканова, он тренировался с основной командой две недели, но затем директор клуба распорядился отправить его обратно в молодёжку.

Потом узнавали, почему бы лучшего бомбардира не подписать и не отправить в аренду, но говорили, что агент не тот. Так сказали.

Чуканов выступает за «Енисей» с февраля 2024 года. В текущем сезоне на его счету один гол в восьми матчах.