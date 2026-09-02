Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Футболисты клуба из Кыргызстана спасли человека

вчера, 15:59

Футболисты «ОшГУ» из Кыргызстана приняли участие в спасении человека. Это произошло около 20:00 29 августа.

Клуб сообщил, что они увидели пожар в доме поблизости от базы, куда возвращались с тренировки. Спортсмены сразу отправились на место происшествия и заметили на втором этаже дома человека. Андрей Сидоров, Максим Высоцкий, Владимир Масловский, Мирлан Худайбердиев и Шерзодбек Кодиров до приезда пожарных вынесли наружу пожилую женщину.

Как сообщили игроки, по причине проблем со здоровьем пострадавшая не могла сама покинуть дом. Футболисты благополучно спасли её от пожара и передали сотрудникам скорой помощи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: oshsu.kg
Гендиректор «Спартака»: «Цель — чемпионство, безусловно»
24 августа
Холанд сменил имидж, сделав короткую стрижку
23 августа Фото
ОфициальноБатраков посетил детей в онкологическом отделении в Турции
21 августа
«Рома» задействовала абсолютно все игровые номера от 1 до 99
21 августа
Губернатор Самарской области назвал цель «Крыльев Советов»
19 августа
Новичок «Атлетико» избавился от татуировки «Арсенала»
16 августа
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 