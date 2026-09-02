Футболисты клуба из Кыргызстана спасли человека

вчера, 15:59

Футболисты «ОшГУ» из Кыргызстана приняли участие в спасении человека. Это произошло около 20:00 29 августа.

Клуб сообщил, что они увидели пожар в доме поблизости от базы, куда возвращались с тренировки. Спортсмены сразу отправились на место происшествия и заметили на втором этаже дома человека. Андрей Сидоров, Максим Высоцкий, Владимир Масловский, Мирлан Худайбердиев и Шерзодбек Кодиров до приезда пожарных вынесли наружу пожилую женщину.

Как сообщили игроки, по причине проблем со здоровьем пострадавшая не могла сама покинуть дом. Футболисты благополучно спасли её от пожара и передали сотрудникам скорой помощи.