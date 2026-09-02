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Эмери: «Манзамби близок к возвращению»

вчера, 16:15

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери сообщил, что полузащитник Йохан Манзамби на этой неделе начнёт тренировки в общей группе после травмы колена, полученной на чемпионате мира. 22-летний хавбек, подписанный летом за 52 миллиона фунтов из «Фрайбурга», восстанавливается уже несколько месяцев.

С Манзамби мы должны быть осторожны. Он получил травму, и мы хотим, чтобы его возвращение было плавным и полноценным, без риска. Он активно работает и на этой неделе начинает заниматься с группой.

Пока неизвестно, успеет ли Манзамби набрать форму к матчу с «Халл Сити» в субботу. Также в игре могут дебютировать Ибрагим Мбайе и Тейлор Харвуд-Беллис.

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