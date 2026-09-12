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Мартинес высказался о новой дуэли с Холандом

вчера, 15:49
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о предстоящем дерби с «Манчестер Сити» и своей дуэли с Эрлингом Холандом. Аргентинец подчеркнул, что не оглядывается на прошлые успехи в противостоянии с норвежцем.

Да, но это прошлое. Оно ушло, и теперь я должен быть готов к этой игре, потому что она будет совсем другой, нежели предыдущая.

Мартинес также отметил важность победы над «Сабахом» (4:0) в Лиге чемпионов, но призвал команду сохранять спокойствие.

Когда побеждаешь, уверенность растёт, но нужно быть спокойными и скромными. Завтра мы должны думать о дерби, которое очень важно для нас.

Матч МЮ — «Ман Сити» состоится в воскресенье на «Олд Траффорд».

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Grizly88
Grizly88
вчера в 16:10
Мартинес сразу отлетит от Холланда как фанера над Парижем
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