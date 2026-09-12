«Факел» на последних минутах упустил победу над «Балтикой»

«Факел» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 8-го тура РПЛ (2:2).
На 12-й минуте Равиль Нетфуллин вывел воронежцев вперёд. Бутта Магомедов на 50-й удвоил преимущество хозяев. На 73-й минуте Егор Голенков сократил отставание «Балтики», а на 90+4-й Брайан Хиль реализовал пенальти и сравнял счёт.
«Факел» набрал три очка и занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 11 баллами располагается на 7-й строчке.
Придётся в следующем туре Спартак обобрать :)
Особенно хорош был гол Нетфуллина, лично мне такое нравится даже больше
бисиклеты. В бисиклете всё же есть нечто от цирка..
Тогда как удар с лёта после подачи с корнера- это чисто футбольная геометрия
и она невероятно красива. Претендент на гол тура, кмк.