«Факел» на последних минутах упустил победу над «Балтикой»

вчера, 15:58

«Факел» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 8-го тура РПЛ (2:2).

На 12-й минуте Равиль Нетфуллин вывел воронежцев вперёд. Бутта Магомедов на 50-й удвоил преимущество хозяев. На 73-й минуте Егор Голенков сократил отставание «Балтики», а на 90+4-й Брайан Хиль реализовал пенальти и сравнял счёт.