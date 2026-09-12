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«Факел» на последних минутах упустил победу над «Балтикой»

вчера, 15:58
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗавершен

«Факел» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 8-го тура РПЛ (2:2).

На 12-й минуте Равиль Нетфуллин вывел воронежцев вперёд. Бутта Магомедов на 50-й удвоил преимущество хозяев. На 73-й минуте Егор Голенков сократил отставание «Балтики», а на 90+4-й Брайан Хиль реализовал пенальти и сравнял счёт.

«Факел» набрал три очка и занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 11 баллами располагается на 7-й строчке.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:03
Пенальти левейший, но на поое была только Балтика, справедливости ради
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 19:02
А где судья увидел фол воронежцев,что пришлось аж пенальти ставить ? Там в РФС такое чувство,работают только двое Галицкий и Миллер,кому надо очки,кому нет они решают
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:12
Балтику тянут как тянут зенит !
    particular
    particular
    вчера в 17:44
    Жаль... При любой игре недобор домашних очков крайне нежелателен...
    Придётся в следующем туре Спартак обобрать :)
    112910415
    112910415
    вчера в 17:27
    жаль, не доработали ...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:57
    Ну вот и вернули долг Андрею.... по тихому
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:48
    Вытащили за уши балтику)...
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 16:47
      Год назад у последней команды после восьми туров в графе выигрыши тоже был ноль и она в итоге отправилась в лучшую лигу. Не на что не намекаю, но предупредить нужно, иначе ситуация может повториться.
      баск
      баск
      вчера в 16:08
      Котёнок с улицы Лизюкова огрызнулся, но не сдюжил, а жаль)

      Особенно хорош был гол Нетфуллина, лично мне такое нравится даже больше
      бисиклеты. В бисиклете всё же есть нечто от цирка..
      Тогда как удар с лёта после подачи с корнера- это чисто футбольная геометрия
      и она невероятно красива. Претендент на гол тура, кмк.
      Mangur
      Mangur
      вчера в 16:03
      Игра боевая. Понравилось Удача на стороне волевого.
      Гость
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