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Да Кунья и Диуф попали в расширенный список Зидана

вчера, 16:19

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан включил капитана «Комо» Лукаса Да Кунью и защитника «Интера» Энди Диуфа в расширенный список из примерно 50 игроков, которые могут быть вызваны на матчи Лиги наций в сентябре.

25-летний Да Кунья, имеющий французское и португальское гражданство, выступал за сборную Франции до 19 лет. Он играет за «Комо» с января 2023 года и прошёл с клубом путь от Серии B до Лиги чемпионов. 23-летний Диуф, в свою очередь, уже имеет два матча за Францию на Олимпийских играх 2024 года и в текущем сезоне закрепился в основе «Интера» на позиции правого флангового игрока.

Расширенный список не гарантирует вызов в итоговую заявку, однако оба футболиста находятся в поле зрения Зидана. Дебют нового наставника французов состоится 25 сентября в Лиге наций против Турции, а 28 сентября команда сыграет с Бельгией.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 16:25
Ну в 50 они попадут
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