Алибеков продлил контракт с махачкалинским «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» объявило о продлении контракта с капитаном команды Муталипом Алибековым.
Новое соглашение с защитником рассчитано до лета 2029 года. Для Алибекова нынешний сезон стал шестым в составе клуба.
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