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Алибеков продлил контракт с махачкалинским «Динамо»

вчера, 16:42

Махачкалинское «Динамо» объявило о продлении контракта с капитаном команды Муталипом Алибековым.

Новое соглашение с защитником рассчитано до лета 2029 года. Для Алибекова нынешний сезон стал шестым в составе клуба.

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