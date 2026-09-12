Василенко недоволен пенальти в ворота «Факела»

вчера, 16:42

Главный тренер «Факела» выразил недовольство назначением пенальти в компенсированное время матча восьмого тура РПЛ против «Балтики» (2:2). Арбитр после просмотра VAR указал на одиннадцатиметровый за игру рукой защитника хозяев Матвея Бардачева.

Мне сложно дать какие-то объяснения. Игра только закончилась, присутствуют эмоции. На основаниях прошлых судебных решений… Возьмем матч «Краснодара». Там мячом чуть ли не жонглировали в штрафной. И признали, что нет пенальти. А здесь, в ситуации, когда игрок убирает руку… Он же не должен бегать с руками, которые прижаты к корпусу. Судьи смотрят и принимают решение. Ну, это их решения».

Наставник «Факела» также отметил, что команда потеряла важные очки, несмотря на хорошую игру.