Талалаев: «Обещал болельщикам, что до октября „Балтику“ будет трясти»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после ничьей с «Факелом» (2:2) в матче восьмого тура РПЛ обратился к болельщикам и заявил, что команду ждёт непростой период. По словам специалиста, до октября калининградцев будет «трясти».
В каждом матче привозим мяч себе. Но это новая линия обороны, ничего. Я, в принципе, болельщикам обещал, что до октября нас будет трясти. Но мы справимся.
«Балтика» набрала семь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградцы 16 сентября сыграют в гостях с московским «Динамо».
А очки когда набирать :)