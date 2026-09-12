Талалаев: «Обещал болельщикам, что до октября „Балтику“ будет трясти»

вчера, 16:53

Главный тренер «Балтики» после ничьей с «Факелом» (2:2) в матче восьмого тура РПЛ обратился к болельщикам и заявил, что команду ждёт непростой период. По словам специалиста, до октября калининградцев будет «трясти».

В каждом матче привозим мяч себе. Но это новая линия обороны, ничего. Я, в принципе, болельщикам обещал, что до октября нас будет трясти. Но мы справимся.