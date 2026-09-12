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Талалаев: «Обещал болельщикам, что до октября „Балтику“ будет трясти»

вчера, 16:53
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗавершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после ничьей с «Факелом» (2:2) в матче восьмого тура РПЛ обратился к болельщикам и заявил, что команду ждёт непростой период. По словам специалиста, до октября калининградцев будет «трясти».

В каждом матче привозим мяч себе. Но это новая линия обороны, ничего. Я, в принципе, болельщикам обещал, что до октября нас будет трясти. Но мы справимся.

«Балтика» набрала семь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградцы 16 сентября сыграют в гостях с московским «Динамо».

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Все комментарии
particular
particular
вчера в 17:42, ред.
До октября будет трясти, до ноября - пучить, до декабря - плющить...
А очки когда набирать :)
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 17:35
Прозорливый Талалай...ну понял, до его ДР 5.10 го )
Boil1
Boil1
вчера в 17:26
Какое какое место Балтика занимает? Исправьте
memphis
memphis
вчера в 17:03
Автор, сколько очков набрала Балтика и какое место занимает - это гадалка Вам сказала?)))
Гость
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