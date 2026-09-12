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Перед игрой «Зенит» — «Локомотив» состоялось масштабное шоу

вчера, 17:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавершен

Перед началом матча 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» в Санкт-Петербурге прошло шоу «От легендарного прошлого к великому будущему!»

На поле стадиона «Газпром Арена» выступили симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова и камерный хор «Петербургские голоса». Они исполнили неофициальный гимн петербургской команды "Мы верим в «Зенит».

С помощью надувных фигур повторили разводной мост и стрелку Васильевского острова с фигурами Ростральных колонн.

При проведении мероприятия были задействованы 6 уникальных надувных фигур, 30 баннеров, более 200 приборов спецэффектов и огневых установок, а также примерно 500 человек на поле: музыканты, хористы, артисты группы поддержки и технический персонал.

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Все комментарии
3tkptzvf2jw8
3tkptzvf2jw8 ответ ud7zmdxwsh7s (раскрыть)
вчера в 19:09
Но Зенит опять станет чемпионом.
ud7zmdxwsh7s
ud7zmdxwsh7s
вчера в 18:40
Шоу было хорошее, а вот игра Зенита была намного хуже этого шоу.
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