Перед игрой «Зенит» — «Локомотив» состоялось масштабное шоу

вчера, 17:53

Перед началом матча 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» в Санкт-Петербурге прошло шоу «От легендарного прошлого к великому будущему!»

На поле стадиона «Газпром Арена» выступили симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова и камерный хор «Петербургские голоса». Они исполнили неофициальный гимн петербургской команды "Мы верим в «Зенит».

С помощью надувных фигур повторили разводной мост и стрелку Васильевского острова с фигурами Ростральных колонн.

При проведении мероприятия были задействованы 6 уникальных надувных фигур, 30 баннеров, более 200 приборов спецэффектов и огневых установок, а также примерно 500 человек на поле: музыканты, хористы, артисты группы поддержки и технический персонал.