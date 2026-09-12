РПЛ покинули директор по развитию и операционный директор

Директор по развитию Российской Премьер-Лиги Антон Фетисов подтвердил информацию об уходе с должности.
Ранее сообщалось, что Фетисов покинул руководство организации, как и операционный директор лиги Игорь Ефремов.
Мы с Игорем Ефремовым завершили работу в РПЛ в связи с изменением организационной структуры лиги, которое произошло вскоре после нашего назначения. В новой модели наших должностей уже не предусмотрено, поэтому мы совместно с руководителями РПЛ приняли совместное решение завершить наше сотрудничество.
При этом оба были назначены на должности этим летом. Фетисов добавил:
Возможно, изначально у Лиги были иные планы на развитие, но они претерпели изменения. Мы относимся к этому с пониманием и желаем лиге дальнейших успехов.
Тот случай, когда даже при условии сохрания организационной структуры, подобные непонятные и пустые должности всё равно по факту будут не нужны. ))