РПЛ покинули директор по развитию и операционный директор

вчера, 17:59

Директор по развитию Российской Премьер-Лиги подтвердил информацию об уходе с должности.

Ранее сообщалось, что Фетисов покинул руководство организации, как и операционный директор лиги .

Мы с Игорем Ефремовым завершили работу в РПЛ в связи с изменением организационной структуры лиги, которое произошло вскоре после нашего назначения. В новой модели наших должностей уже не предусмотрено, поэтому мы совместно с руководителями РПЛ приняли совместное решение завершить наше сотрудничество.

При этом оба были назначены на должности этим летом. Фетисов добавил: